Проклятие выходных, морозы до −40: какая погода ждет россиян 25–31 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На большинстве территорий европейской части России ожидаются положительные дневные температуры, почти везде будет пасмурно, с дождями, а местами и снегопадами. В ряде регионов прогнозируются аномальные для последней декады марта холода. Постепенный приход весны прогнозируется на юге Сибири. О том, какая погода будет в стране на неделе с 25 по 31 марта, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода ждет москвичей и жителей ЦФО

В Москве и регионах Центрального федерального округа всю рабочую неделю должно быть тепло, но облачно. Это, как отмечает Роман Вильфанд, вызвано циклоном, то есть почти везде будут идти небольшие и умеренные дожди.

«Ночные температуры существенно повысятся — до 1–3 градусов выше нуля, дневные тоже будут высокими — в диапазоне +7...+9, местами до +10 градусов, но не за счет солнечного тепла, а за счет переноса воздушных масс с юга. Это примерно на четыре градуса выше нормы», — отметил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, москвичей ждут теплые будни и дождливые выходные.

«Неделя обещает быть хорошей, потеплеет до +10. Но прогностические модели показывают, что и следующие выходные, 30 и 31 марта, тоже окажутся дождливыми. Сработает проклятие выходных! Давно мы о нем не вспоминали», — сказала Позднякова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и его окрестностях

По словам Романа Вильфанда, в Петербурге и Ленинградской области будет господствовать циклон, то есть погода с преобладанием дождей и мокрого снега. Ночные температуры в Северной столице прогнозируются в районе нулевой отметки, а к середине недели опустятся до небольших отрицательных значений: −5...−1 градус. В дневные часы температура ожидается в диапазоне +2...+7 градусов.

Где в России будет теплее всего

На юге европейской части России ожидается довольно теплая погода с осадками, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, жителей и гостей Краснодарского края ждут дожди и мокрый снег. Температура воздуха в дневные часы в этом субъекте РФ будет находиться в диапазоне +7...+12 градусов, на Черноморском побережье воздух прогреется до +15.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Какая погода будет на востоке страны

На юге Урала в ночные часы ожидается −8...−3 градуса, в дневные столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов. Там прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Примерно такая же погода ждет жителей регионов Поволжья, отметил Роман Вильфанд.

На юге Сибири — в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях — прогнозируется постепенное повышение температурного фона. В начале недели ночами там ожидается −15...−10 градусов, в дневные часы — от 0 до +5. В последующие дни ночью будет −6...−1 градус, днем +1...+6, с дождями и снегопадами.

На юге Дальнего Востока, в Приморье и на юге Хабаровского края ночами ожидается около 10 градусов мороза, в дневные часы воздух прогреется до положительных значений и будет находиться около отметки +5 градусов. При этом в регионе прогнозируют снегопады и усиление ветра до 20–22 метров в секунду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Где в России будет холоднее всего

С 23 по 27 марта температура ниже нормы на 7–14 градусов ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе и Коми. Минимальные температуры в этих регионах будут −33...−31 градус. Аномально холодная погода прогнозируется также в Архангельской и Мурманской областях. Там, как сообщает Роман Вильфанд, столбики термометров будут показывать на 7–9 градусов ниже нормы — до 20 градусов мороза.

«На севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе — сильнейшая температурная аномалия из-за вторжения холодных воздушных масс. В этом регионе воздух будет на 11–16 градусов ниже климатической нормы — температура там прогнозируется в диапазоне −39...−32 градуса. В Ханты-Мансийском автономном округе — до −28», — обещает научный руководитель Гидрометцентра.

На севере Красноярского края также будет очень холодно. Например, на Таймыре — до −39, температура там ожидается ниже нормы на 7–15 градусов. Южнее, в Туруханском районе и Эвенкии, температура до 27 марта будет держаться в диапазоне −40...−33 градуса, что ниже нормы на 11–17 градусов, это, как подчеркивает Роман Вильфанд, «редчайшая аномалия».

На севере Якутии еще холоднее. Там в Гидрометцентре обещают −40...−35, что на 7–9 градусов ниже нормы. Это тоже редкая ситуация для конца марта, отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Почему разные сервисы дают противоречивые прогнозы

Как рассказал NEWS.ru ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, разные метеорологические сервисы в интернете зачастую дают противоречивые данные. Это, по его словам, объясняется разницей между источниками данных.

«Если посмотреть несколько сайтов или приложений, которые публикуют метеопрогнозы, то можно с удивлением обнаружить, что они расходятся в показаниях. Это происходит потому, что они по-разному собирают информацию. Кто-то берет отечественные данные, кто-то зарубежные», — объяснил Тишковец.

По его словам, разные службы создают информацию о погодных изменениях на основе «своих математических моделей построения будущего сценария атмосферы».

«Некоторые не учитывают те или иные физико-географические и климатические особенности территории России. В некоторых случаях неверные прогнозы несут опасность жизни человека и материальным ценностям, если речь идет об особо опасных климатических явлениях — наводнениях, ураганах, засухах», — подчеркнул синоптик.

До этого заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов отмечал, что у синоптиков появились возможности делать более точные прогнозы погоды. Он отметил, что сегодня можно давать абсолютно точный прогноз на ближайшие сутки. Температуру воздуха возможно определять на трое суток вперед, но при этом есть вероятность ошибиться с осадками.

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