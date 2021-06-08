Прокатчики электросамокатов одобрили ограничения, предложенные Минтрансом

Предложение Минтранса об ограничении в 35 кг на электросамокаты звучит уместно. Так считает пресс-секретарь компании по прокату самокатов Whoosh Юлия Камойлик. По её словам, опасность для пешеходов представляют частные тяжёлые скоростные электросамокаты, которые нужно ограничить.
Прокатчики и так ограничивают характеристики самокатов, сдающихся в аренду. У нас, например, нельзя взять тяжелее 33 кг и быстрее 25 км/ч. Опасность для пешеходов представляют самокаты, которые по своим характеристикам ближе к мопедам. Мы смотрели данные по происшествиям, и по ним видно, что основная аварийность происходит из-за них. Такие электросамокаты должны ездить там же, где и мопеды, — считает Камойлик.
Об инициативе Минтранса стало известно 8 июня. Министерство обсуждает возможные ограничения на электросамокаты совместно с МВД РФ. В Совете по правам человека при президенте предложенные Минтрансом меры назвали недостаточными.