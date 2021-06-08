Прокатчики электросамокатов одобрили ограничения, предложенные Минтрансом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Александров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Сдавать экзамен на права стало труднее после введения новых правил. Об этом рассказал журналистам Readovka кандидат в водители Ярослав Расликов, который не смог получить документ для вождения уже три раза.

Он пожаловался, что в первый раз ошибся в самом начале, но инспектор позволил ему закончить испытание, чтобы «прочувствовать всю суть экзамена». Сдать экзамен во второй раз было нереально, потому что...