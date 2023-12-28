Стало известно, как изменился объем производства снарядов в Ростехе Производство боеприпасов на предприятиях Ростеха выросло в 50 раз

Фото: Kremlin.ru

Госкорпорация «Ростех» нарастила производство боеприпасов для стрелкового оружия, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, заявил глава компании Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, производство боеприпасов выросло в 50 раз, танков — в семь раз, а бронированных машин — в 5,5 раза. Чемезов подчеркивает, что готовая продукция регулярно отправляется в войска.

Честно сказать, если бы мы до 2022 года не провели глобальную модернизацию наших предприятий, я думаю, что увеличение производства продукции в разы, которое произошло в прошлом году и в этом году, — вряд ли, наверное, мы смогли бы это выполнить, — добавил глава госкорпорации.

Помимо выпуска военной продукции, госкорпорация также занимается и гражданскими проектами. Основными из них Чемезов считает производство самолетов МС-21, Superjet 100 и Ту-214. Кроме того, специалисты Ростеха проводят испытания нового российского двигателя ПД-8. Отмечается, что разработка двигателя была завершена в рекордные сроки — за шесть лет.

Гендиректор Ростеха ранее заявил, что в конце декабря российская армия получит новейшую гаубицу «Коалиция-СВ». По словам военного эксперта Виктора Литовкина, она вызывает опасения у стран Запада, так как она способна получать информацию о целях с беспилотников, самолетов, вертолетов и спутников.