Производители предрекли подорожание детских игрушек из-за маркировки

Товары для творчества и игрушки могут подорожать на 10–50% из-за обязательной маркировки их «Честным знаком», которую предлагает запустить Минпромторг. Ретейлеры и производители игрушек и игр заявляют о рисках подорожания дешёвых товаров и потери мелкооптовых покупателей, которые не используют электронный документооборот, пишут «Ведомости».

Как следует из письма Минпромторга в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), обязательную маркировку предлагается ввести на некоторые виды игрушек и товаров для творчества, включая краски, пластилин, смеси для лепки, конструкторы, модели для сборки, настольные игры, самокаты, гоночные автомобили и оружие. Эксперимент по маркировке может начаться уже с 1 июня 2022 года.

Необходимость маркировки представитель Минпромторга объяснил значительной долей контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, который в 2021 году превысил 43%. Представитель АИДТ уточнил, что доля поддельных товаров действительно высока, но лишь в нескольких категориях детской продукции, включая куклы, настольные игры, конструкторы и машинки.

Президент АИДТ Антонина Цицулина признала, что введение маркировки для проблемных категорий поможет обелению рынка, но в распространении её на все категории нет необходимости. Директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Кац отметил, что на рынке товаров для творчества почти нет контрабанды и контрафакта, это же касается настольных игр и моделей для сборки. К тому же покупкой кода затраты на маркировку не ограничатся: по оценке продавцов, сканирование кода на каждом этапе движения товара добавляет 5–10 рублей к стоимости товара, и с введением маркировки самые дешёвые товары подорожают на 30–50%. В итоге магазины откажутся от них из-за нерентабельности, и это ударит по незащищённым слоям населения.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала обязать детские магазины, в том числе работающие в Интернете, более тщательно контролировать происхождение продаваемых ими товаров и ввести ответственность за продажу контрафакта. Как заявила спикер со ссылкой на данные Роспотребнадзора, около 10% детской продукции не соответствует требованиям качества, а общий объём контрафакта в этой сфере достигает 40%.