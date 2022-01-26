Производители детского питания заявили о подорожании продуктов в феврале

Подорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает повышать цены в том числе на детское питание. Компания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») с долей более 30% рынка уведомила сети о повышении цен в среднем на 15,5% в феврале. Примеру компании последуют и конкуренты, пишет «Коммерсант».

Как сказано в письме гендиректора компании Натальи Медуновой, повышение связано с ростом цен на основное сырьё и доставку продукции, ожиданиями на рынках на фоне пандемии, а также с неблагоприятными погодными условиями для сельскохозяйственных культур. В частности, планируется повысить цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и так далее.

По словам одного из представителей крупного производителя продуктов, детское питание является одной из категорий с высокой долей импортного сырья, которое подорожало в связи с девальвацией рубля. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что торговые сети постараются смягчить эффект от повышения цен, разбив процесс на несколько этапов или временно пожертвовав частью своей маржи.

Ранее фонд «Общественное мнение» провёл опрос о том, цены на какие продукты, по мнению россиян, заметно выросли за последнее время. О росте цен на мясо заявили 52% опрошенных, на яйца — 48%, также в «тройку лидеров» входит рост цен на молоко, о котором заявили 47% опрошенных. При этом реже других россияне отмечают рост цен на алкоголь (17%), а также на овощи и фрукты (36%).

До этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, заявив, что контроль над ценами является прямой обязанностью государства, а вместо реальной борьбы с ростом цен власти запрещают говорить о дикой инфляции.