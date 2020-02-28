https://static.news.ru/photo/8269a836-5a1c-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд столицы зарегистрировал иск от компании «Русские автобусы — Группа ГАЗ» к московскому транспортному оператору Мосгортранс. Организация просит взыскать с ответчика 1,1 млрд рублей.

Арбитраж ещё не принял дело к производству, следует из картотеки суда. Причины разбирательство в настоящий момент неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Саратовской области прорабатывают вопрос отсрочки договорных обязательств крупнейшего в России производителя троллейбусов — ЗАО «Тролза», находящегося в простое. Кроме этого, обсуждается вопрос запуска производства для выполнения контракта на поставку троллейбусов в Севастополь, в том числе с привлечением стороннего инвестора. Для этого необходимо урегулировать ситуацию со штрафными санкциями за несвоевременные поставки и согласовать сроки реализации договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Соответствующие обращения областные чиновники направили в ГТЛК, Минпромторг и Минтранс.