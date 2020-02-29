https://static.news.ru/photo/c345cc56-5af1-11ea-ae21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Austin Nix/flickr.com

Смерть участников вечеринки произошла из-за превышения объёма выброшенного сухого льда, что привело к выделению большого количества углекислого газа, рассказали в компании, производящей вещество. Там отметили, что оно совершенно безопасно.

По словам представителя организации Олега Уланова, 25 кг — это очень много, такого же эффекта можно было бы добиться одним килограммом. Он назвал произошедшее нарушением техники безопасности, передаёт «Подъём».

Они переборщили с дозой и помещением, не учли, что он быстро может вытеснить воздух. Это как нож: если дураку и преступнику дать в руки, конечно, он будет опасен; а если им резать лук, картошку, колбасу на кухне, то всё нормально, — подчеркнул он.

Уланов заявил, что за счёт разницы температур возникло мгновенное испарение, углекислый газ вытеснил воздух и погибшие потеряли сознание.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда.

В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины — Валентина, скончались. Позднее удалось установить, что химическое вещество супруг заказал через Интернет. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По мнению медиков, потерпевшие умерли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при попадании воды на сухой лёд получается кислота. Об этом рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков, комментируя трагедию, случившуюся в бассейне во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко.