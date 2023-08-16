Производитель семян поднимет цены в России из-за ослабления рубля Компания «Сингента» повысит цены на продукцию в России из-за ослабления рубля

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Компания «Сингента», которая представляет в России интересы производителя семян и средств защиты растений Syngenta, планирует поднять цены на свою продукцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Такие меры связаны с ослаблением курса рубля, повышение пройдет в два этапа — в сентябре 2023 и январе 2024 года.

Агентство отмечает, что 1 сентября цены на семена поднимутся на 12%, а 1 января 2024 года — еще на 10%. Компания поясняет, что ослабление рубля «значительно обесценило российский бизнес для штаб-квартиры и создало серьезные риски для его дальнейшего ведения». Увеличение стоимости продукции может помочь компенсировать потери с декабря 2022 года. При этом источник, на который ссылается «Интерфакс», добавляет, что такой шаг компании напоминает ответные меры в противостоянии с правительством по поводу новых требований к локализации семян.

Ранее Центробанк РФ объявил об увеличении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор подчеркнул, что соответствующие меры приняты для обеспечения ценовой стабильности на фоне усиливающейся инфляции. По состоянию на 7 августа ее показатели составляют 4,4%. Причиной является высокий внутренний спрос при стандартных возможностях производства.

При открытии торгов на МосБирже утром 15 августа стоимость доллара опускалась до 92,6 рубля. При этом курс евро падал до показателя в 103,75 рубля. Спустя 10 минут американская валюта попыталась восстановить свои позиции, поднявшись до 97,16 рубля. Евро при этом увеличился до 105,96 рубля.