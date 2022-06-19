Производитель рассказал об улучшении ЗРК «Тор» Представитель завода «Купол» Карташов: новая модификация ЗРК «Тор» получит больше ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2»

Новая модификация зенитно-ракетного комплекса «Тор» получит больше ракет, рассказал в эфире телеканала «Звезда» помощник гендиректора завода-производителя «Купол» Вячеслав Карташов. По его словам, производство приступило к разработке нового модуля, который также будет включать программное обеспечение, отработанное в арктике.

Рождается новый «Тор», который будет достоин своих отцов и братьев, — заявил Карташов.

По его словам, в новой модификации корпус ЗРК станет легче, а боезапаса будет вдвое больше. Карташов отметил, что «Тор» — это единственное средство ПВО, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов тактических ЗРК «Тор-М2У» и «Тор-М3». В ведомстве подчеркнули, что российские «Торы» создают надежный щит для войск, прикрывая их от нападения противника с воздуха.

Практически все виды летательных аппаратов становятся мишенью для ЗРК в их диапазоне высот (от 10 до 10 тысяч м) и дальности (в радиусе 32 км). Встроенный в камеру тепловизор позволяет видеть цель даже ночью, отметили в министерстве.