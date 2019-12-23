https://static.news.ru/photo/5a0164b4-25ac-11ea-9f68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков прокомментировал сообщения о том, что в красной икре часто находят кишечную палочку.

Ранее сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова сообщили, что специалисты часто находят в образцах красной икры кишечную палочку.

Сейчас стали обращать на это более серьёзное внимание, но вообще-то это происходило почти каждый год, — отметил производитель.

По его словам, это происходит из-за того, что не соблюдаются санитарные нормы.

Санитарные нормы, к сожалению, не все производители выдерживают. И это большая проблема, — отметил эксперт, добавив, что икра может испортиться как при вылове, так и при перевозке.

При этом он призвал покупать продукцию только в проверенных магазинах, которые могут предоставить сертификаты и другие документы, которые подтвердят качество икорной продукции.

Очень часто, например, на рынках на развес продают. Там вообще беда. Я бы просто не рекомендовал приобретать на рынках такую продукцию. Всё-таки надо обращать внимание, чтобы было заметное, так скажем, качество, не берите самую дешёвую икру. Чем икра дешевле, тем больше шансов купить некачественный продукт, — подчеркнул Новиков в разговоре с NEWS.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, диетолог рассказала, почему нельзя есть красную икру ложками. Красная икра может нанести вред здоровью человека. С особенной осторожностью её следует употреблять людям с высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.