Производитель не раскрыл детали поставки дезтуннеля в резиденцию Путина

https://static.news.ru/photo/2310905c-b0a2-11ea-95c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Детали поставки специального туннеля для дезинфекции в резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево не раскрываются. Об этом заявила руководитель компании-производителя «Моторные технологии» Ольга Изранова.

Туннели дезинфицирующие делаем. Но по поводу заказа для Ново-Огарево у меня нет комментариев. У нас на сайте есть фотографии тех туннелей, которые мы делаем. Это не закрытая информация, — сообщила РИА Новости глава предприятия.

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный тоннель. Переход предназначен для дезинфекции, а каждый, кто его пересекает, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела специальным раствором. Тоннель был разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что компания «Моторные технологии», которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты, писал NEWS.ru.