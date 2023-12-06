Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung РБК: компания «Урал» выиграла суд у компании-производителя колонок JBL

Российский производитель музыкальных колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung — компании Harman International Industries, которая создает акустические системы JBL, сообщает РБК. По его информации, речь идет об иске о якобы визуальной схожести двух технических продуктов.

Harman International Industries подала в суд на производителя «Урала» в сентябре 2021 года. Представители американской компании утверждали, что у них скопировали дизайн и использовали узнаваемые черты JBL для продвижения своей продукции на рынке. В рамках разбирательства «дочка» Samsung требовала выплатить ей 3 млн рублей компенсации, а также еще 500 тысяч рублей судебных расходов и издержек.