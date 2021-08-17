В ОАК прокомментировали запрет на полёт Ил-114

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), которая является разработчиком и производителем самолетов Ил-112B и Ил-114, заявили, что никаких решений касательно полёта Ил-114 на «Армии-2021» не принималось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолёта Ил-114 не принималось, — сказали там.

Ранее сообщалось, что пассажирскому самолёту Ил-114-300 не разрешили перелёт между аэродромами Жуковский и Кубинка из-за катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-112В. Решение о запрете полёта связано с тем, что в качестве причины крушения военно-транспортного самолёта называется проблема с двигателем.

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

Перед падением самолёта у него загорелся правый двигатель. Предполагается, что пожар был вызван попаданием масла в камеру сгорания. В силовых структурах отметили, что Ил-112В свалился в штопор из-за сбоя системы флюгирования винта.