Производитель газировки ответил на слухи о переходе на сахарозаменители Гендиректор АО «Очаково» опроверг переход на сахарозаменители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор комбината по производству газированных напитков «Очаково» Юрий Антонов опроверг информацию о замене сахара на его заменители в продукции. В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что для людей, которые следят за потреблением сахара, давно были разработаны версии напитков без него. Ранее информацию о том, что ряд российских производителей стал добавлять в напитки ацесульфам и аспартам, распространил Telegram-канал Mash.

Версии напитков для потребителей, которые следят за потреблением сахара, изначально создавались с сахарозаменителями, и никаких изменений в последнее время не было. Также некоторые виды напитков, где снижение калорий не влияет на восприятие вкуса, — мы тоже сократили долю сахара. Все ингредиенты, что используются, также используются во всех странах мира, даже в тех, где исторически очень высокие требования к безопасности пищевых продуктов, — уточнил гендиректор АО «Очаково».

Он отметил, что и в России установлены высокие требования к качеству сырья, а потому сомнений в безопасности продукции возникать не должно. Антонов также добавил, что производитель не добавляет в газированные напитки аспартам, поскольку «есть выводы экспертов, которые ставят под сомнение разумность их использования в пищевой промышленности».

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что считает непродуманным предложение запретить продажу детям газированных напитков с сахарозаменителем аспартамом, который, возможно, является канцерогеном. Депутат пояснил, что запрет должен касаться не самих напитков, а содержащихся в них опасных компонентов. Он уточнил, что правильнее было бы обсудить запрет использования аспартама не только в газированных напитках, но и в пищевой промышленности вообще, так как это вещество встречается в производстве многих продуктов питания.