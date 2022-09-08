«Произошло отупление»: психиатр о влиянии СВО на душевное здоровье россиян Психиатр Шуров: люди потихоньку привыкли жить в напряжении

Фото: shutterstock

Спецоперация России на Украине никак не сказалась на психическом здоровье россиян, люди уже привыкли жить в напряжении, считает психиатр Василий Шуров. По мнению специалиста, в начале СВО граждане бросились скупать продукты, но сейчас все пришло в норму. Такое «отупление» произошло в том числе и благодаря коронавирусу: люди психологически были готовы к происходящему из-за пандемии, которая унесла жизни многих людей, пишет Pravda.Ru.

Люди потихоньку привыкли жить в напряжении. <...> Был первый месяц, самый тревожный, побежали, начали наличку снимать, гречку закупать, сахар, потом все увидели, что все стабильно, тихо, ничего не меняется. Как маятник, пошло колебание, и всё вернулось в норму. Сейчас уже никто на это внимание не обращает. Произошло такое отупление, притупление — все стабильно, — рассказал Шуров.

Как отметил психиатр, показатели в его клинике с начала пандемии никак не изменились, даже наоборот — люди стали спокойней относиться к происходящему.

Психиатр Александр Федорович ранее рассказал о трёх особенностях поведения человека, которые могут говорить о шизофрении. Первое, по его словам, — это «особенности мышления, если таковые могут распознать окружающие», второе — «холодный эмоциональный фон, совершенная непробиваемость», третье — неспособность гражданина прижиться ни в каком коллективе. Эксперт добавил, что такое сложное заболевание диагностировать довольно трудно даже специалистам, кроме примитивных форм.