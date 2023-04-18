«Произошел особый случай»: Red Wings об обварившейся кипятком девочке Red Wings опровергла причастность экипажа к инциденту с обожженной кипятком девочкой на борту

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Самолет авиакомпании Red Wings

В авиакомпании Red Wings заявили, что экипаж не имеет отношения к инциденту с девочкой, которая обожглась кипятком на борту самолета, передает издание «Подъем». В пресс-службе перевозчика рассказали, что ребенок облился кипятком после того, как в руки маме было передано заказанное ею горячее питание. Мать считает, что виновата стюардесса, которая, по ее мнению, поздно предупредила о кипятке.

9 апреля на рейсе Москва — Хургада авиакомпании Red Wings произошел особый случай в полете. Во время выполнения рейса <...> экипаж воздушного судна Boeing 777 обратил внимание на то, что в первом салоне громко заплакала маленькая девочка. Бортпроводники немедленно подошли к ребенку. Мама ребенка сказала, что девочка облилась кипятком из бумажного стакана, — сообщил представитель перевозчика.

В Red Wings добавили, что через несколько минут бортпроводники выяснили, что у ребенка ожог левой и правой ноги. Девочке немедленно была оказана первая помощь, для этого использовали противоожоговые салфетки и лекарства, при этом по громкой связи среди пассажиров нашли врача, утверждают в компании. Бортпроводники предложили маме перенести девочку на удобное место в салоне, женщина воспользовалась этим советом. Там врач продолжил оказывать девочке медицинскую помощь.

В авиакомпании проводят внутреннее расследование по факту случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что к врачам трехлетняя девочка попала только по прибытии в Египет. Мать пострадавшей возмутилась, что перевозчик даже не принес родителям извинений.