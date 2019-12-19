https://static.news.ru/photo/96518f6e-22c5-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

Двое жителей Москвы под Петрозаводском сбросили с вертолёта Mercedes Gelandewagen. Упавший с высоты 300 м внедорожник 1995 года выпуска, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, был сдан на металлолом.

Кадры сброса автомобиля с высоты опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

Столь необычный поступок столичных жителей объясняется проигранным пари, сообщает карельское издание «Столица на Онего» со ссылкой на источники.

Собеседники издания пояснили, что Mercedes Gelandewagen был поставлен на кон в споре. Возможность разбить автомобиль в Москве участники пари не нашли, поэтому и приехали в Карелию. Представителям местного аэропорта «Пески» они заплатили за 20 минут полёта 250 тыс. рублей, хотя тариф составляет лишь 160 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Новосибирска, который проехал в кресле на крыше автомобиля, не был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Сибиряк хотел повторить кадры из фильма про мистера Бина, который управлял машиной с помощью верёвки и швабры.