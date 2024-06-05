Прохожий ранил гулявшего без намордника ротвейлера в Иркутске Блогер Вергулес рассказал, что его собаку могли ранить из травматического оружия

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Неизвестный напал на гулявшего без поводка и намордника ротвейлера по кличке Герда во дворе дома на улице Лермонтова, рассказал в беседе с «КП-Иркутск» владелец питомца и блогер Андрей Вергулес. По его словам, животное могли ранить из травматического оружия.

Глухой хлопок был очень похож на звук при выстреле из травматического пистолета. А резиновые пули как раз таки оставляют на коже ушибы и синяки. Однако самого оружия не видел. Я думал догнать этого человека, но не мог бросить раненую собаку и девятилетнего сына, ведь он паниковал, — вспомнил Вергулес.

Блогер рассказал, что впоследствии обратился за помощью в ближайшую ветеринарную клинику. Там врачи сделали двухлетней Герде рентген. Он подтвердил, что кости собаки целы, но ей выписали противовоспалительные лекарства. Вергулес уточнил, что его питомец хоть и имеет грозный вид, но не подходит к незнакомым людям. Помимо этого, собака никогда не проявляла агрессии и знает много команд.

Блогер выразил готовность выплатить штраф за нарушение правил выгула, но надеется на задержание напавшего на его собаку человека. Представители МВД по Иркутской области сейчас проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

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