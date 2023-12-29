Прохор Шаляпин заявил, что бывшая жена на передовой: Копенкина ушла на СВО? Прохор Шаляпин рассказал, что его бывшая жена «в окопах, на передовой»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена российского певца Прохора Шаляпина сейчас, по его словам, «находится в окопах». Что рассказал исполнитель про Ларису Копенкину, правда ли она ушла на СВО, каким был их брак и как сам певец относится к спецоперации?

Что рассказал Шаляпин про бывшую жену

В эфире YouTube-шоу с Яной Чуриковой певец вспомнил о своей бывшей — 68-летней предпринимательнице Ларисе Копенкиной.

«Ларочка сейчас на передовой, в окопах сидит. Может, у нее с головой что-то, я не знаю. Сидит в Белгородской области, реально, я могу видео показать. Она поехала поддерживать наших, я очень горжусь ей, но это просто страшно. Говорю, Лар, тебя там кондратий хватит, людям сложности устроишь», — возмутился Прохор Шаляпин.

Где сейчас Лариса Копенкина, правда ли она на СВО

Бывшая супруга Шаляпина неоднократно попадала во внимание СМИ, порвав со своим женихом Василием Райским и вновь начав общаться с бывшим мужем. Копенкина заявила StarHit, что готова помочь создавать в России сеть домов престарелых «Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным».

«Мы будем весело жить. Прохор нас будет развлекать. Никто не будет чахнуть. Я всех переженю. Это будет круче, чем „Дурдом-2“», — приводит слова Ларисы StarHit.

В ноябре 2023 года Прохор и Лариса появились на выпуске передачи «Дом-2».

3 ноября в своем аккаунте в соцсетях Копенкина сообщила, что отправилась в зону СВО с помощью для бойцов ВС РФ и жителей новых регионов. Она опубликовала ряд видеозаписей, в том числе с военнослужащими, а также из расположения бойцов на передовой, блиндажа и фронтовой бани. Бизнесвумен представила свою команду гуманитарщиков с участием директоров благотворительных фондов, бизнесменов и людей, которые им помогли в зоне боевых действий.

В зоне СВО появилась и другая бывшая возлюбленная Шаляпина — певица Анна Калашникова. Она выступила в госпитале перед ранеными бойцами. Чтобы поднять их боевой дух, она выбрала эротичный наряд, в котором «вела себя раскованно, становилась на колени, эффектно встряхивала копной волос и двигала бедрами» на фоне российского флага, как пишет издание «Блокнот».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Каким был брак Шаляпина и Копенкиной

Брак Шаляпина с Копенкиной продолжался с 2013 по 2015 год. Певец познакомился с бизнесвумен во время отдыха на Ямайке, после чего прожил с ней более года. Против брака выступала мать исполнителя. Шаляпин в интервью MK.RU говорил, что собирается завести с возлюбленной «суррогатных детей».

Позже в ток-шоу Малахова Прохор Шаляпин рассказал, что Копенкина оказалась не «бизнесвумен» и не «миллионершей». В дальнейшем он продолжил общаться с ней и снимался в передачах Первого канала, которые были посвящены их браку.

Выступал ли Прохор Шаляпин в зоне СВО

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Прохор Шаляпин поддержал СВО и критиковал тех, кто выходит с антивоенными лозунгами. За это он оказался в списке «спонсоров» СВО, в который включила патриотически настроенных деятелей искусства российская оппозиция.

«Вы идете сейчас против своей страны, потому что страна, в отличие от вас, понимает и поддерживает и президента, и принятые им решения», — заявил Шаляпин в соцсетях.

Финалист «Фабрики звезд — 6» весной 2023 года заявил, что готов поехать в зону СВО с концертами. Информации о его выступлениях в Донбассе и других новых регионах России нет. Ранее в 2022 году он дал благотворительный концерт в поддержку участников операции, отмечает сайт «Солнечногорское телевидение».

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