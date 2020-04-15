Прогулки с детьми считаются нарушением режима самоизоляции

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Гулять с детьми во время режима самоизоляции запрещено. Такие прогулки являются нарушением и влекут за собой штраф. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы, министр правительства Москвы Евгений Данчиков.

С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет, — заявил Данчиков журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что нужно «продержаться», чтобы обезопасить себя и окружающих, снизить высокий эпидемиологический порог.

В настоящий момент в столице самоизоляцию должны соблюдать граждане всех возрастов. Квартиру можно покидать для поездок на работу, если человек обязан на неё ходить, для покупок продуктов в ближайшем магазине и похода в ближайшую аптеку. Можно выходить из дома, чтобы выкинуть мусор или погулять с собакой не дальше 100 метров от места проживания. Для передвижения на любом виде транспорта жители столицы должны получать цифровой пропуск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием пропусков в столице будет ужесточаться. Таким образом наращивается режим самоизоляции, введённый в качестве мер по борьбе с коронавирусом.

NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что говорить о завершении режима самоизоляции в России пока рано. В настоящий момент важно, чтобы жители страны соблюдали меры безопасности в отношении распространения коронавирусной инфекции: держали социальную дистанцию и не нарушали режим самоизоляции, отметила Попова.

В настоящий момент коронавирусом в России заразились 24490 человек, за последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев, 1986 человек вылечились, умерли 198.

В Москве число заболевших составляет 14776 человек, выздоровели 1205 пациентов, умерли 106 человек.