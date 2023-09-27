«Прогресс неимоверный»: Бокерия рассказал о достижениях кардиохирургии Лео Бокерия: сердечно-сосудистые заболевания стали полностью излечимы

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Лео Бокерия

За последние десятилетия в хирургическом лечении сердечно-сосудистых заболеваний достигнут «неимоверный» прогресс, рассказал на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца, глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Он отметил, что некоторые главы регионов в РФ понимают важность развития этой области медицины, передает корреспондент NEWS.ru.

На протяжении более 20 лет я делаю отчеты о количестве обследованных больных, пролеченных хирургическим способом. <...> Здесь, конечно, прогресс неимоверный. Целый ряд руководителей регионов, понимая, что в основном люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, открыли отделения, купили оборудование, послали сотрудников на специализацию в ведущие центры, — заявил Бокерия.

По его мнению, сегодня «на сердечно-сосудистые заболевания найден способ воздействия» и через несколько лет пациент «забывает дорогу» в кардиохирургические центры.

Хирург стоит несколько часов, делает операцию, потом несколько дней выхаживает человека, потом этот человек приезжает на обследование, а через два года он забывает этот институт, потому что стал абсолютно здоровым, — добавил Бокерия.

Кардиохирург признался, что через определенное время человек, которому исправили врожденный порок сердца, может и «олимпийским чемпионом становиться». Что касается борьбы с приобретенными пороками, то тут, по мнению Лео Бокерии, «идут по такому же пути», и, например, если нет возможности «отремонтировать клапан», то «ставится механический, который будет работать 100 лет».

Когда я пришел в Бакулевский институт, у нас смертность была 40% — столько больных оставалась на операционном столе после искусственного кровообращения. <...> Сегодня мы все меньше и меньше делаем операции на работающем сердце, потому что оно страдает. Вы его ремонтируете, оно недостаточно получает кислорода, — отметил Бокерия.

Также он уверен, что необходимо говорить о достижениях клинической медицины в разных направлениях, «чтобы люди знали, что они не приговорены».

Ранее Лео Бокерия заявлял, что человек должен жить как минимум до 100 лет. По его словам, есть свидетельства, что люди якобы доживали до 180 лет, но он не вполне доверяет этим показателям.