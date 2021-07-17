Программу туристического кешбэка в России предложили продлить

Россияне должны иметь возможность купить билеты по программе туристического кешбэка и после 31 июля этого года. С таким предложением Ассоциация туроператоров России (АТОР) намерена обратиться в Ростуризм, рассказала «Парламентской газете» её исполнительный директор Майя Ломидзе.

По её словам, сейчас многие люди неохотно покупают туры на осень, потому что из-за пандемии боятся планировать свой отдых.

Четвёртый этап программы кешбэка от Ростуризма, который стартовал 16 июня, продлится до 31 июля. По правилам, отправиться в поездку нужно будет с 1 октября до 24 декабря 2021 года. Получается, что желающие воспользоваться кешбэком должны быть уже в июле уверены, что через три-четыре месяца они точно смогут совершить своё путешествие, отметила Ломидзе.

Туроператоры отмечают, что окно продаж слишком маленькое. Люди боятся так далеко планировать свой отдых во время пандемии, — сказала она.

Ломидзе считает, что окно продаж можно увеличить, тем самым повысив эффективность программы.

Ранее туроператоры отметили рост на короткие индивидуальные туры продолжительностью четыре-пять дней среди россиян. Рост отмечается с 1% в 2019 году до 9% в 2021 году.