Программу туристического кешбэка в России продлили до 15 апреля

Правительство продлевает программу туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля, заявил в ходе доклада в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, программой смогут воспользоваться не менее полутора миллионов человек. Трансляция выступления премьер-министра в Госдуме с отчётом о работе правительства за год ведётся на YouTube.

Правительство приняло решение — продлить [программу туристического кешбэка] до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что ещё не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путёвку и отдохнуть в любом месте России, — сказал Мишустин.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажи туров по России с кешбэком завершатся в ночь с 8 на 9 апреля. Сообщалось, что продажи решили прекратить досрочно из-за повышенного спроса, а дополнительное окно продаж на туры с кешбэком запустили в качестве антикризисной меры, которая позволила поддержать бизнес и занятость в туристической отрасли в текущих непростых условиях.

В начала февраля Догузова заявляла, что за две недели после старта нового этапа программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. По её словам, это пятая часть годового бюджета программы. Глава Ростуризма отметила, что программа пользуется огромной популярностью, несмотря на низкий сезон.