Программист назвал возможные причины сбоев «ВКонтакте» Разработчик сайта Кремля Геллер: сбой во «ВКонтакте» вряд ли связан с атакой хакеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбой в работе соцсети «ВКонтакте» 18 марта не выглядит как взлом или хакерская атака, поскольку киберпреступники, как правило, преследуют иные цели, нежели временно прекратить работу сайта, рассказал NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, причин сбоя соцсети может быть огромное множество, начиная от некорректной установки обновления, заканчивая сгоревшими серверами.

То, что произошло сейчас, не похоже на хакерскую атаку. Такое бывает, скоро исправят. <...> Миллион вариантов существует, что случилось. Обновление не прошло успешно, сервер какой-то сгорел, — сказал специалист.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе приложения. При попытке загрузить страницу профиля пользователям высвечивалось сообщение: «Не удалось загрузить страницу профиля. Попробуйте перезагрузить страницу».

Массовый сбой в работе был зафиксирован по всей стране, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. 86% пользователей указали, что соцсеть не работает, 6% испытывают трудности с получением сообщений, еще 6% пожаловались на работу приложения.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что кратковременные сложности с загрузкой сообщений были зарегистрированы в отдельных регионах. Там подчеркнули, что все остальные сервисы работают штатно.