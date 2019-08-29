https://static.news.ru/photo/0ff97098-ca51-11e9-b39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН

Минпросвещения России разработало проект целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей», предусматривающей модернизацию инфраструктуры детских лагерей.

Планируется совершенствование государственного регулирования сферы организации отдыха и оздоровления детей, развитие и модернизация инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, создание новых мест для отдыха детей и их оздоровления, — сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на представителя ведомства.

Издание уточняет, что проект программы был предоставлен министерством в ответ на запрос члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Натальи Кувшиновой.

Ранее парламентарий направила на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева письмо с просьбой рассмотреть возможность принятия госпрограммы, направленной на ремонт и развитие инфраструктуры детских лагерей.

Сейчас документ проходит процедуру согласования с Минэкономразвития и Минфином.

News.ru писал, что заброшенные детские лагеря в стране могут восстановить за 135 млрд рублей. Такую сумму называет Агентство стратегических инициатив. Ведомство считает, что за пять лет количество школьников может вырасти на полтора миллиона человек в год. И эта цель заложена в федеральную программу по развитию детского отдыха.

Поставленные задачи готовы выполнить за счёт государственно-частного партнёрства. Предложения будут включены в программу трансформации делового климата. Выполнение указанной задачи станет одним из параметров оценки эффективности существующего губернатора.