Программа Михалкова «Бесогон ТВ» вернётся в эфир

https://static.news.ru/photo/f8c46636-7c28-11eb-b3ac-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Скрин с видео Бесогон ТВ/youtube.com

Авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» вернётся в эфир телеканала «Россия 24». Об этом рассказали в пресс-службе режиссёра.

Решение о возвращении в эфирную сетку программы Михалкова принято после встречи режиссёра с руководством ВГТРК и «по многочисленным просьбам зрителей», сообщает «Интерфакс».

6 марта на телеканале выйдет новый выпуск «Бесогон ТВ», а в течение майских праздников «Россия 24» покажет те эпизоды, которые выходили только на ютуб-канале программы. Передача не выходила с мая 2020, после того как была снята с эфира после скандала. В выпуске речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.

Как писал NEWS.ru, 2 мая Михалков обвинил телеканал в попытке скрыть «неудобную правду» о пандемии коронавируса. Режиссёр заявил, что, вероятно, должен будет покинуть канал, которому оказалось неудобно его мнение.

Ему ответил телеведущий Владимир Познер, который заявил, что рад столкновению деятеля кино с цензурой, так как он всегда был представителем элиты.