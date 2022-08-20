Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы Федерация независимых профсоюзов предложила страховать россиян от безработицы за счет НДФЛ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой изменить принцип выплат пособий по безработице, создав новый вид соцстрахования от потери заработка, сообщает РБК. Предлагается финансировать выплаты за счет НДФЛ, письмо с такой инициативой отправил зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов замминистра труда и соцзащиты Елене Мухтияровой.

Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5-процентного пункта налога на доходы физических лиц, — говорится в сообщении.

В письме указано, что новый вид страхования должен быть обязательным и распространяться на все типы занятости. В рамках инициативы предполагается, что он должен действовать на полную и частичную потерю доходов по ряду причин: появление задолженности работодателя по заработной плате, потеря работы, переход на неполный рабочий день или нахождение в простое.

В ФНПР считают, что новая модель не будет нести дополнительную фискальную нагрузку на бизнес и граждан, а ее финансирование будет осуществляться за счет перераспределения существующих налоговых платежей.

Ранее эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова заявила, что серьезного коллапса и массовой безработицы на рынке труда в России в конце 2022 года — начале 2023 года не ожидается, однако некоторые компании прогнозируют увольнения уже осенью. Более того, в стране остается нехватка специалистов в таких отраслях, как производственный персонал и строительство. По мнению эксперта, к марту 2023 года ситуация на рынке труда окажется стабильнее.