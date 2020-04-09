Профсоюзы не ждут массовой безработицы при продлении режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f562abb4-7a72-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федерации независимых профсоюзов России не согласились с прогнозами некоторых экспертов, что число безработных в стране может увеличиться до 25 миллионов человек в случае продления режима самоизоляции.

Двадцать пять миллионов безработных — это каждый третий. Пока оснований для этого нет. Крупные предприятия или не прекращали работу, или возобновляют её, — сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Вместе с тем он добавил, что оценивать уровень сокращений в сфере малого и среднего предпринимательства сложно из-за небольшого числа профсоюзных структур в этом секторе. Ситуация на крупных предприятиях более предсказуема.

Накануне эксперт по рынку труда, основатель сервиса Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что 25 миллионов человек окажутся без работы, если режим самоизоляции затянется на майские праздники или до конца июня.

Ранее NEWS.ru писал, что в сфере услуг из-за приостановки действий компаний без работы могут оказаться около миллиона москвичей. Об этом сообщил глава местного отделения общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров. По оценкам московского отделения «Деловой России», в сфере услуг города трудятся более миллиона москвичей. При этом 400 тысяч рабочих мест — это предприятия общепита, ещё 300 тысяч — предприятия культуры и креативной индустрии. Кроме того, 200 тысяч рабочих мест находится в сферах фитнес-индустрии и спорта, а 160 тысяч — в гостиницах и отелях. Ещё 30 тысяч жителей столицы заняты в выставочной деятельности и 30 тысяч — в индустрия здоровья.

Президент России Владимир Путин для предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позже глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.