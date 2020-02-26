Учительский профсоюз считает, что наказание школьников за оскорбления и побои педагогов ни к чему хорошему не приведут.
По словам представителя профсоюза Ольги Мирясовой, уголовная ответственность учеников — плохая идея, с такими детьми нужно работать психологам, создавать специальные службы по их сопровождению. В случае, если в административном кодексе введут штраф для родителей хулиганов, то это приведёт ещё и к новым проблемам, учитывая, что кругом полно неадекватных пап и мам.
Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведёт к домашнему насилию в отношении детей, — сказала Мирясова.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что в подросток из Ульяновска задержан правоохранительными органами после нападения на школьную учительницу. 15-летний молодой человек нанёс женщине проникающее ранение в область живота кухонным ножом.
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