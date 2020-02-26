https://static.news.ru/photo/023a4690-5885-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учительский профсоюз считает, что наказание школьников за оскорбления и побои педагогов ни к чему хорошему не приведут.

По словам представителя профсоюза Ольги Мирясовой, уголовная ответственность учеников — плохая идея, с такими детьми нужно работать психологам, создавать специальные службы по их сопровождению. В случае, если в административном кодексе введут штраф для родителей хулиганов, то это приведёт ещё и к новым проблемам, учитывая, что кругом полно неадекватных пап и мам.

Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведёт к домашнему насилию в отношении детей, — сказала Мирясова.

Как пишет телеканал «360», предложение наказывать родителей школьников за хулиганство в адрес учителей внёс Общероссийский профсоюз педагогов. Было предложено должностных и юридических лиц за попытку унижения чести и достоинства педагогов штрафовать на 100-150 тысяч рублей. Если учителя изобьют, виновные могут получить до трёх лет лишения свободы, а если это сделает группа — до шести лет заключения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подросток из Ульяновска задержан правоохранительными органами после нападения на школьную учительницу. 15-летний молодой человек нанёс женщине проникающее ранение в область живота кухонным ножом.