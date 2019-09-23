https://static.news.ru/photo/527cc120-de03-11e9-9a81-fa163e074e61_660.jpg Светлана Прокопьева Фото: Светлана Прокопьева/Facebook.com

Профсоюз журналистов и работников СМИ требует немедленно закрыть уголовное дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Силовики предъявили ей обвинение по статье УК «публичное оправдание терроризма» за рассуждения о возможных мотивах 17-лентнего Михаила Жлобицкого, который в ноябре 2018 года подорвал себя в приёмной ФСБ в Архангельске.

Предъявленное ей 20 сентября обвинение основывается на нескольких экспертизах, которое заказало следствие. При этом встречные экспертизы, предоставленные защитой, рассмотрены не были. Но вся эта «война экспертов» похожа на дурной спектакль, — говорится на сайте организации .

В Профсоюзе журналистов подчёркивают, что «здравого смысла вполне достаточно, чтобы понять», что в словах Прокопьевой не было оправдания терроризма, а состав преступления «полностью отсутствует», хотя журналистке в случае обвинительного приговора грозит до семи лет заключения.

Пока в Москве Следственный комитет и прокуратура извиваются ужом, чтобы хоть как-то погасить волну общественной кампании в защиту политических заключённых, их псковские сослуживцы продолжают бороться со свободой слова. Профсоюз журналистов уже не раз называл дело Прокопьевой абсурдом и очевидной попыткой запугать журналистов. Мы требуем прекратить дело и наказать тех, кто занимался его фабрикацией, — заявили в организации.

Профсоюз призывает коллег подписать открытое письмо и петицию в защиту Светланы Прокопьевой, дело в отношении которой направлено «против свободы слова и возможности выражения мнений, а значит — против всех нас и нашей профессии».

Кроме этого, активисты призывают устраивать в различных городах страны пикетирования региональных управлений СК в защиту журналистки.

Как писал News.ru, в июле Светлану Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Из-за этого у неё оказались заблокированными счета.

Силовики заподозрили Светлану Прокопьеву в «оправдании терроризма». В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после того, как в ноябре 2018 года она высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.

В марте Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия» в номинации «Солидарность». Соответствующее решение было единогласно принято членами жюри.