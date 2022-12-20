Профсоюз «Курьер» объявил пятидневную забастовку «Курьер» объявил забастовку и призвал «Яндекс» повысить плату разносчикам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители профсоюза «Курьер» объявили в разговоре с журналистами, что с 20 декабря примерно 600 курьеров «Яндекс.Еды» могут не выйти на работу. По имеющейся информации, забастовка объявляется на пять дней. Профсоюз требует от «Яндекса» вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения трудовых договоров. Кроме того, технологического гиганта обвинили в «монополизации отрасли», передает «Коммерсант».

Профсоюз с 20 по 25 декабря призывает курьеров не выполнять заказы. В акции могут поучаствовать до 600 человек. Им также предложили «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров „Яндекса“». «Курьер» указывает на то, что после поглощения «Яндексом» в августе 2022 года сервиса Delivery Club разносчики стали получать заметно меньше, чем до сделки. Помимо прочего, от компании требуют уменьшить зону доставки — до двух километров для пеших курьеров.

Представители профсоюза признали, что агрегатор периодически совершает дополнительные выплаты. При этом в организации «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов».

В «Яндексе» заявили, что к ним не поступало жалоб доставщиков. Компания подчеркивает, что за год доход разносчиков прибавил 30%.

В ноябре группа московских курьеров, заявляющих о сотрудничестве с сервисом «Яндекс.Еда», объявляли о начале забастовки. Об этом они говорили в видеообращении. Как утверждао один из авторов видеоролика — гражданин РФ киргизского происхождения Нургазы Алибеков, работники службы доставки обещали не выполнять заказы как минимум до начала следующей недели. По его словам, помимо Москвы протесты могли распространиться на другие крупные города России. В самом сервисе отрицали наличие проблем.