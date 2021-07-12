Профсоюз: «Аэрофлот» лишил пилотов зарплаты за отказ от прививки

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» отстранило от работы некоторых пилотов, которые не сделали прививку от коронавируса. При этом их лишили заработной платы. Об этом сообщается в обращении Шереметьевского профсоюза лётного состава.

Автор обращения, президент профсоюза Игорь Дельдюжов, обратил внимание на постановление главного санитарного врача о требовании для работодателей провести информационную работу с персоналом и организовать проведение вакцинации. «Аэрофлот» выполнил все эти условия, а общая доля привитых в компании составляет 84% при необходимых 60%.

На данный момент в отношении некоторых отказавшихся пилотов изданы приказы об отстранении от работы и прекращении начислений заработной платы, и этим лишили их семьи средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры. Кроме того, непривитые работники других департаментов ПАО «Аэрофлот» продолжают трудовую деятельность, что является дискриминацией, — подчеркнул он.

Дельдюжов напомнил, что такой ситуации нет ни в одной другой российской авиакомпании. По его словам, подобные меры вызывают излишнюю социальную напряжённость и подталкивают работников к увольнению. В связи с этим он попросил отменить приказы об отстранении пилотов от работы в связи с отказом от прохождения вакцинации.

Ранее заместитель председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова высказала мнение, что россияне не доверяют вакцине от коронавируса и отказываются прививаться, потому что мало знают о препаратах, им не хватает информации. По её словам, основная проблема, порождающая недоверие со стороны населения, это проблема информирования.