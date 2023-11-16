Профессора МГИМО уволили из-за Урганта: что случилось, реакция ведущего Пригласившего Урганта на лекцию замдекана журфака МГИМО Кобаладзе уволили

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Иван Ургант

Заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из вуза. При чем здесь шоумен Иван Ургант?

Что известно об увольнении Кобаладзе

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что 15 ноября Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении, но учащиеся уверены в том, что его вынудили уйти.

В разговоре с изданием «Абзац» он отказался комментировать информацию об увольнении.

«Я это не комментирую, спасибо, не комментирую», — коротко отреагировал профессор.

В пресс-службе МГИМО также не смогли объяснить причины увольнения Кобаладзе. При этом информация о замдекана пропала с сайта вуза.

Как увольнение Кобаладзе связано с Ургантом

Месяц назад, 14 октября, профессор пригласил шоумена выступить перед студентами МГИМО. Кадры со встречи Урганта с обучающимися МГИМО были опубликованы в Сети. Это было первое появление шоумена за долгое время. Артист выступил в рамках лекции Кобаладзе по предмету Social Networking. Целью курса является налаживание личных связей в медиапространстве.

Руководство МГИМО сообщало, что не имеет отношения к проведению лекции и были шокированы ею. Пресс-секретарь университета Виктория Калашникова заявила «Абзацу», что шоумен давно не появлялся у них.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», — заявил источник в вузе.

По словам студентов, после лекции Урганта от Кобаладзе стали требовать приглашения военных корреспондентов, а на прошлой неделе замдекана запретили провести встречу студентов с журналисткой Аленой Долецкой, которая возглавляет журнал Interview (русскую и немецкую версию), а также ведет два телешоу «Завтраки с Аленой Долецкой» и «Вечер с Долецкой» на телеканале Дождь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Юрий Кобаладзе

«Мы остаемся в глубочайшем непонимании, как можно уволить человека, за то, что он позвал Ивана Урганта (который в свою очередь никак не высказывался по поводу СВО, и даже не является иностранным агентом)», — сказала одна из студенток факультета журналистики.

Студенты намерены составить коллективное письмо с просьбой вернуть Кобаладзе, но опасаются отчислений. Одна из студенток сказала, что если опытного педагога, отработавшего в вузе девять лет уволили после встречи с шоуменом, то что будет с обучающимися.

Как отреагировал Ургант на увольнение профессора МГИМО

Ургант в соцсетях коротко отреагировал на информацию об увольнении Кобаладзе.

Что известно о Кобаладзе

Кобаладзе учился на факультете международной журналистики МГИМО и в институте КГБ СССР. С 1972 года он работал в Первом главном управлении КГБ СССР. В период с 1977 по 1984 был корреспондентом Гостелерадио СССР в Великобритании.

После того, Первое главное управление КГБ было преобразовано в Службу внешней разведки (СВР) РФ и Кобаладзе занял должность руководителя пресс-бюро организации. В 1999 году он вышел в отставку в звании генерал-майора СВР

После этого Кобаладзе занимал пост управляющего директора ЗАО «Ренессанс Капитал» и X5 Retail Group. Кроме того, он вел программы на радиостанции «Эхо Москвы».

Где сейчас Ургант

В день начала СВО шоумен опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Позднее перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант», но на Первом канале это решение связывали с общей тенденцией на сокращение числа развлекательных шоу.

Спустя время артист возобновил музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант и выступал на корпоративах.

На протяжении последних месяцев шоумен не обновляет информацию на своих страницах в социальных сетях. Последний опубликованный им пост содержит поздравление его младшей дочери Валерии с днем рождения.

Выступая в Дубае со своей программой под названием «Путешествия Познера и Урганта», шоумен заявил, что мечтал стать заслуженным артистом РФ. Ургант признался, что именно поэтому начал активно сотрудничать с президентом академии ТЭФИ, известным российским журналистом Владимиром Познером.

Во время программы Познер и Ургант рассказали о своей деятельности и о России.

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