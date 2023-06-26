Профессора МФТИ Голубкина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Фото: Мосгорсуд

Валерий Голубкин

Мосгорсуд приговорил профессора Московского физико-технического института и сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщает РИА Новости. По данным агентства, прокурор требовал назначить именно это наказание.

Признать виновным <...>, приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — огласила приговор судья.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как содержит секретные материалы. По данным ТАСС, ученый вину не признал.

Голубкин — доктор технических наук и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.

Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 УК РФ. Ранее его адвокат Иван Павлов рассказал, что ученый был обвинен в госизмене из-за участия в международном проекте. По его словам, состава преступления не было, а отчёты не содержали «чувствительной информации», что подтверждают разрешительные документы.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене задержали конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.