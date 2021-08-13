Профессор заявил о преждевременном смягчении ограничений в Москве

На сегодняшний день в Москве всё ещё непростая ситуация с коронавирусом, и ослабление ограничений никак не будет способствовать её улучшению. Об этом «360» рассказал профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Причины такого смягчения мер мне совершенно непонятны, — признался учёный.

Он обратил внимание на то, что в странах, где уже на данный момент вакцинировались более 60% населения, всё равно не снимают ограничения. Люди продолжают носить маски, и за этим строго следят, потому что до сих пор серьёзную угрозу представляет «дельта»-штамм, который может заразить даже вакцинировавшихся, отмечает эксперт.

В российской столице, по его словам, вакцинировано всего 25% населения, и ослабление ограничений на фоне лишь только начавшегося спада заболеваемости очень преждевременно. Сейчас необходимо наоборот усилить контроль, следить за профилактикой. Если этого не произойдёт, то через несколько недель можно наблюдать новый всплеск заболеваемости, подчеркнул Нетёсов.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев сообщил, что возвращение россиян из отпусков способно спровоцировать усиление третьей волны коронавируса.