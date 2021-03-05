Профессор ВШЭ рассказал, какие пенсии получают китайцы

https://static.news.ru/photo/07d97eb4-7dea-11eb-963e-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press

В КНР пенсии горожан достигают 2550 юаней (29 тысяч рублей). Об этом заявил доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Маслов.

По его словам, в Китае существует три вида пенсий — городская, сельская и для госчиновников. При этом право на пенсию наступает после 15 лет трудового стажа.

Городская, наиболее распространённая, в целом похожа на российскую страховую: с одной стороны, она формируется из взносов сотрудника в виде отчислений в размере 3% от зарплаты, с другой, почти 10% от зарплаты направляет в пенсионный фонд компания. <...> Если говорить о средней городской пенсии, то это примерно 2550 юаней — 29 тысяч рублей, — цитирует его «МК».

Госслужащие находятся в более привилегированном положении. Чиновник среднего звена в Пекине может рассчитывать на пенсию порядка 3,5 тысячи юаней (40 тысяч рублей) в месяц.

А вот крестьяне и безработные получают минимальное пособие. В среднем по стране оно составляет 600–700 юаней (6800–7900 рублей), но кое-где достигает 1200 юаней (13600 рублей).

Как писал NEWS.ru, в России на 2021 год средний размер страховой пенсии по старости с учётом недавней индексации составляет 17 541 рубль.

По данным опросов, для комфортной жизни после выхода на пенсию большинству россиян достаточно порядка 45 тысяч рублей. При этом в крупных городах желаемая сумма превышает среднестатистическую по России: москвичи хотели бы получать более 65 тысяч, а петербуржцы — свыше 55 тысяч.