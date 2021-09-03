Профессор ВШЭ предостерёг от ошибок при воспитании талантливых детей

Неправильное воспитание талантливых детей может привести к печальным последствиям. Об этом изданию Lenta.ru рассказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

Чтобы избежать ошибок, Александров советует в первую очередь, не думать о своём ребёнке, как об особенно одарённом.

Это вредно, это слишком высокие требования. Если надежды не оправдаются, то это горе для вас и, что ещё важнее, травма для ребёнка: все верили, что он был гениальным, и ему внушили такое представление о себе, а по жизни не получилось, — сказал профессор.

Кроме того, Александров советует записать ребёнка на различные кружки, чтобы тот мог найти себя и занятие по способностям. Также, по его словам, очень важно не перегружать детей и не использовать их «для реализации своих личных амбиций».

Ранее сообщалось, что москвичка Алиса Теплякова в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ и поступила МГУ им. Ломоносова. По словам самой девочки, она не исключает, что получит диплом вуза раньше отведённых на это пяти лет обучения. Как рассказал отец Алисы, дочь должна была поступить в МГУ ещё год назад, но ей на тот момент не выдали аттестат.