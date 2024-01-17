Профессор умер во время лекции в московском вузе Mash: профессор Веденеев скончался во время лекции в МГЮА

Фото: msal.ru

Российский профессор заслуженный юрист России Юрий Веденеев

Российский профессор заслуженный юрист России Юрий Веденеев скончался во время лекции в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА), сообщили NEWS.ru в пресс-службе вуза. Преподавателю было 79 лет.

Трагедия произошла вечером 16 января. Веденеев вел в столичном вузе курс по теории государства и права. После входа в аудиторию преподавателю резко стало плохо, и он упал на пол. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть профессора.

Коллектив Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) глубоко скорбит, искренне соболезнует родным и близким Юрия Алексеевича, — заявили в пресс-службе МГЮА.

Веденеев считался крупнейшим специалистом в стране в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. В МГЮА он преподавал с 2005 года. Ранее он также работал на должности руководителя центра обучения избирательным технологиями при Центризбиркоме.

Ранее в Москве ушел из жизни главный российский физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын. Он скончался в возрасте 91 года в своей квартире в Лосиноостровском районе столицы. По предварительной информации, ученый мог покончить с собой.