Ученый сообщил о возможных проблемах с доставкой спермы бойцов из зоны СВО Профессор Корсак: сперму бойцов СВО будет сложно доставить в криобанки вовремя

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Получить сперму для криоконсервации в полевых условиях возможно, но проблему представляет ее доставка до банка, рассказал «Газете.Ru» профессор Владислав Корсак, комментируя новость о создании бесплатного криобанка для бойцов СВО. По его словам, обеспечить нужные для сбора биоматериалов условия и провести перед этим гигиенические мероприятия можно в медпунктах и госпиталях зоны проведения СВО, но действующие там медицинские структуры не смогут создать условия для их транспортировки. Эксперт напомнил, что доставка спермы должна происходить в сжатые сроки и с соблюдением определенных условий хранения.

Я не думаю, что те медицинские структуры, которые обслуживают там нужды военных, смогут создать эти условия и довести материал до банка в нужные сроки, которые сжаты,— заявил Корсак.

Профессор добавил, что создание криобанка генетических материалов для бойцов СВО может затруднить правовая составляющая этого процесса. Так, важно правильно задокументировать факт сдачи спермы. Помимо того, важно отразить в документах, кто примет биоматериал, что может стать проблемой в полевых условиях.

Президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов ранее рассказал, что семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получат бесплатную квоту не лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. По его словам, подобное стало возможно после обращения адвоката к председателю правительства РФ с предложением о создании бесплатного хранилища генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для участников спецоперации.