Профессор рассказал о проблемах дистанционного обучения

Преподавать технические предметы дистанционно оказалось гораздо проще, в то время как студенты гуманитарных направлений ленятся учиться удалённо. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, доцент кафедры политологии, истории и философии РАНХиГС (Челябинский филиал), кандидат философских наук Андрей Лавров.

Скажу, что технические предметы преподавать дистанционно оказалось гораздо легче, там это менее болезненно прошло. И в какой-то мере это решение. В гуманитарных же предметах всё хуже, — отметил Лавров.

По его словам, в гуманитарных науках важно научить студентов «совместно мыслить». Если при очном формате обучения удавалось заставить студентов работать, то на дистанционке старается только один ученик, остальные же «просто сидят», возмутился профессор. Он отметил, что за 30 лет преподавательского стажа никогда так не краснел за учеников на государственных экзаменах, как во время дистанционного обучения.

Были очень слабые дипломы, непроработанные. Встречались отказы отвечать на вопрос. Уже на новом, нынешнем дистанте студенты также не готовятся. Хотя знают, что провалился предыдущий курс. Студенту мешает куча дел и событий дома: та же кошка любимая — как её не погладить? Они не умеют работать на дистанте, — резюмировал Лавров.

Ранее Минобрнауки сообщил, что российские вузы вправе вводить систему QR-кодов для посещения учебных корпусов. В ведомстве добавили, что с 8 ноября вузы могут проводить обучение в смешанном формате.