Профессор рассказал, для кого представляет опасность норовирус Профессор Альтштейн предупредил об опасности норовируса для пожилых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшую опасность норовирус представляет для маленьких детей и пожилых, предупредил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В разговоре с «360» он отметил, что при этом заболевании вероятность летального исхода низкая.

Определенную опасность он представляет для маленьких детей и для пожилых людей. В любом случае смертность, конечно, невелика. Тем не менее я знаю, что в Соединенных Штатах примерно 300 человек в год умирает от него. Но это при том, что сотни тысяч заболевают, — уточнил вирусолог.

Альтштейн пояснил, что норовирус представляет собой РНК-содержащий вирус размером около 30 нанометров. Заболевание имеет широкое распространение и может спровоцировать острый гастроэнтерит. Главными признаками норовируса профессор называет проблемы со стулом и плохое самочувствие. Острая фаза длится от одного до трех дней, а симптомы быстро проходят. При этом все равно рекомендуется обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Альтштейн добавил, что норовирус передается контактным путем. По его словам, чаще всего это происходит через предметы, когда здоровый человек трогает или берет их после зараженного. Также возможен фекально-оральный путь, когда вирус попадает в воду или пищу. Профессор заключил, что норовирус достаточно заразный.

В школе поселка Эльбан Хабаровского края ранее массово отравились дети. Учеников доставили в инфекционное отделение районной больницы. У всех зараженных детей выявили норовирус, распространителем которого оказались сотрудники пищеблока.