Профессор рассказал, чем аукнется отказ от второй дозы вакцины

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что некоторые россияне напрасно отказываются делать вторую прививку от COVID-19. В беседе с радио Sputnik он подчеркнул, что это заканчивается для них недостаточным иммунным ответом к смертоносной инфекции.

Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом даёт более слабый иммунитет, — отметил профессор.

По его мнению, россияне, принявшие лишь один укол вакцины, остаются уязвимыми, особенно перед штаммом «дельта».

Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под «нулевой» вариант, и вот пришёл «дельта». Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90 и более процентов, а «дельту» уже на 80 процентов, — пояснил Аграновский.

Он считает, что в таком жизненно важном вопросе россиянам не надо импровизировать для получения максимальной защиты от смертоносной инфекции.

Ранее стало известно, что руководство российских регионов ищет «золотую середину» в вопросе вакцинации местных жителей от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, основной приоритет для властей субъектов — обеспечить здоровье и жизнь людей. Кроме того, от чиновников требуется поддерживать жизнеспособность экономики в целом и её отраслей, что также отвечает интересам жителей.