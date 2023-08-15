Профессор раскрыла, кто находится в группе риска заражения туберкулезом Профессор Клевно: дети находятся в группе риска заражения туберкулезом

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В группе риска заражения туберкулезом находятся дети, которые контактировали с инфицированным взрослым, предупредила профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно. Специалист напомнила НСН, что болезнь передается воздушно-капельным путем, поэтому необходимо регулярно проходить осмотр.

Это воздушно-капельная инфекция, которая передается от больного человека к здоровому. Мы формируем группы риска: в первую очередь, это дети из числа контактов с инфицированным взрослым. Призываем всех взрослых проходить профилактические осмотры, — отметила профессор.

По словам Клевно, существует медицинская группа риска. Она пояснила, что в ней находятся те, кто принимает препараты, угнетающие иммунную систему. Им необходимо постоянно контролировать свое состояние и сдавать пробы крови. Профессор подчеркнула, что главной мерой профилактики для детей младшего возраста является вакцинация.

Фтизиатр Сергей Смердин ранее рассказал, что неприятная особенность туберкулеза заключается в его способности маскироваться под слабость или утомляемость неизвестной этимологии, простуду. По его словам, инфекцию называют «обезьяной всех болезней» из-за этой особенности.