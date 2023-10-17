Профессор РАН оценил новость об обнаружении нового органа Профессор Лильин назвал бредом новость об обнаружении у человека нового органа

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Сообщение о том, что в клетках человека обнаружена новая органелла – «эксклюсома», выполняющая функцию поддержания иммунной системы, может быть просто фейком, сообщил NEWS.ru генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин. По его словам, если бы эти сведения были правдой, угасание функциональной органики у человека происходило бы значительно медленнее.

Новый орган – это вообще бред сумасшедшего. В теории это может быть какой-то участок митохондрии или цитоплазмы, который может иметь отношение к репарации ДНК, то есть восстановлению. Однако сейчас мы видим, что подобное не происходит. Будь это правдой, угасание функциональной органики, то есть наших органов, было бы значительно медленнее, и человеческая жизнь была бы продлена. И так как никаких доказательств в подобных исследованиях нет, и этой новости придавать особого значения не стоит, — сообщил генетик.

По его словам, никаких реальных подтверждений того, что ученые обнаружили в организме человека «новый орган», помимо публикации в журнале, нет. И пока нет никаких подтверждений и никто не сослался на это «открытие», говорить о нем нечего, сказал Лильин.

Хочется напомнить, что абсолютно в любой стране требуются гранты, чтобы исследование подтвердили. Без них желаемое выдается за действительность, — резюмировал он.

Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева нашли способ предотвратить инфаркт за счет новой методики оценки эластичности сосудов. Сейчас для этого используются инструментальные методы на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики.