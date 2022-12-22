Профессор перечислил высокооплачиваемые профессии для молодежи Профессор Сафонов: сфера IT и телекоммуникаций гарантирует молодежи достойную зарплату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодые работники сферы IT или телекоммуникаций могут рассчитывать на достойную оплату своего труда, рассказал «Радио 1» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, среди айтишников высокие зарплаты имеют специалисты, разрабатывающие сложные продукты. Также эксперт отметил, что в России остаются востребованными рабочие профессии, такие как токарь и фрезеровщик, а также специалисты по монтажным работам. При этом специалист подчеркнул, что эти профессии требуют определенных знаний и опыта, поэтому подойдут не всем представителям молодежи.

Нужно строить карьеру таким образом, чтобы перед тем, как выйти на рынок труда, у вас уже был соответствующий опыт. И чтобы компании понимали, что человек, который претендует на высокую заработную плату, на самом деле имеет нормальную квалификацию, — объяснил Сафонов.

Молодым людям, которые только начинают трудовой путь и еще не обладают всеми нужными для высокооплачиваемой работы навыками и знаниями, профессор посоветовал обратить внимание на работу в качестве курьеров и таксистов. По его словам, таким образом можно зарабатывать около 60 тысяч рублей в месяц, однако для этого придется работать интенсивно и больше, чем 8 часов в день.

Пресс-секретарь группы компаний X-Com Алексей Митрофанов ранее сообщил, что на фоне мобилизации квалифицированный персонал среднего уровня стал менее доступным, что увеличило сроки закрытия вакансий. В свою очередь финансист Антон Яковлев пояснил, что в текущих условиях многие специалисты высокого уровня, наоборот, стали доступнее для простых организаций, поскольку предлагают свои услуги на условиях удаленной работы компаниям, в которые до мобилизации они бы работать не пошли.