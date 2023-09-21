Профессор назвал некритичным дефицит продукции для лечения диабета в России Эндокринолог Древаль исключил дефицит устройств для лечения диабета в России

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В России есть перебои с импортом продукции для лечения диабета, однако они некритичны, так как сейчас в стране внедряются новые технологии борьбы с этим заболеванием, рассказал в беседе с «360» заведующий кафедрой эндокринологии НИИ общественного здоровья имени Семашко профессор Александр Древаль. Он подтвердил информацию ряда СМИ о снижении доступности аппаратов для непрерывного мониторинга глюкозы у диабетиков, но указал при этом, что подобный мониторинг показан далеко не каждому пациенту.

Прежде всего они очень полезны для тех, кто получает помпу инсулинотерапии. То есть когда инсулин вводится не шприцем, а специальным устройством, которое постоянно под кожно-жировую клетчатку вводит инсулин, и можно регулировать поступление инсулина оперативно, — объяснил эксперт.

По его словам, сегодня за работой устройства следит человек, однако в скором времени — уже через год-два — процесс контроля перейдет к инновационной технологии — искусственной бета-клетке, которая станет своеобразным аналогом поджелудочной железы, а работой помпы будет заниматься искусственный интеллект.

Древаль также добавил, что, несмотря на перебои с поставками устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, в Московской области дефицита этой продукции нет.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что в стране не наблюдается сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы. По данным ведомства, все процессы проводятся в соответствии с заключенными контрактами.