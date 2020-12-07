Профессор объяснила, что мешает появлению дешёвых препаратов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa8b87aa-3926-11eb-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мире сложилась система регистрации новых патентов, которая существенным образом усложняет процесс появления на рынке простых и дешёвых лекарств, которые смогли бы быть полезными как во время лечения от коронавирусной инфекции нового типа, так и в период реабилитации после болезни. Об этом в разговоре с журналистами сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она подчеркнула, что в организме человека есть та или иная простая молекула. И по ходу создания лекарства её надо получить в чуть большем объёме. Казалось бы, задача проста, однако такие препараты разрабатываться не будут. И всё потому, объяснила эксперт, что лекарство нельзя будет запатентовать. Следовательно, учёным приходится работать с новыми молекулами. Часто данный процесс является очень дорогим из-за того, что в его рамках проводится множество сложных клинических испытаний. В результате фармкомпаниям становится невыгодно создавать нечто доступное.

В сложившейся системе есть ещё одна проблема. Из-за неё не каждый производитель возьмётся за разработку препаратов, которые обсуждались в открытой печати, ведь их тоже нельзя защитить патентом, — приводит слова профессора РИА Новости.

Баранова добавила, что система за сто лет существования пришла к глубокому кризису. И в настоящее время это непосредственно связано с пандемией коронавируса.

Как ранее передавал NEWS.ru, завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН профессор Сергей Зырянов рассказал, какими лекарствами для домашней аптечки необходимо заранее запастись в период пандемии коронавируса.

По словам профессора, основные из необходимых — это жаропонижающие средства, при этом предпочтение стоит отдать препаратам на основе парацетамола, так как ибупрофен до сих пор не «реабилитирован» врачами.