Профессор объяснил, почему возникают осложнения при артрите Профессор Каратеев: осложнения при артрите возникают из-за самолечения

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Осложнения при артрите чаще всего возникают из-за того, что многие россияне предпочитают заниматься самолечением вместо обращения к врачам, пояснил профессор кафедры терапии МОНИКИ Дмитрий Каратеев. По его словам, ревматолога следует посетить при первых болях в суставах. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии и избежать последствий, пишет «Радио 1».

Например, если у человека начинаются боли в позвоночнике, это может быть банальное дегенеративное заболевание, которое у нас часто называют остеохондрозом, а может быть и болезнью Бехтерева. И зачастую пациенты занимаются самолечением, принимают анальгетики, приходят к врачу поздно, — пояснил профессор.

Часто при хронических воспалительных ревматических процессах симптоматика может быть стерта, предупредил Каратеев. Иногда это создает проблемы и при установлении диагноза у терапевта. В связи с этим врачи общей практики не всегда могут вовремя распознать заболевание и назначить правильное лечение.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что первым симптомом ревматоидного артрита является не боль в суставах, а чувство скованности. По ее словам, данное заболевание вызвано «сошедшим с ума» иммунитетом, атакующим хрящи и кости.