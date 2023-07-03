Профессор объяснил, можно ли покупать б/у косметику Профессор Гильденскиольд посоветовал не покупать б/косметику

Просроченную или бывшую в употреблении косметику, которую выставляют на сайтах объявлений, не следует покупать, предупредил заведующий кафедрой Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. В разговоре с «360» он отметил, что использование таких продуктов может привести к различным заболеваниям.

Как показали исследования, такие опасные патогены, как синегнойная палочка, золотистый стафилококк, грибок Candida albicans, вызывающий молочницу, кишечная палочка и другие могут находиться на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде, — подчеркнул профессор.

По словам Гильденскиольда, покупатель не может быть уверен в безопасности подобной косметики. Б/у продукция могла храниться вне соответствия нормам гигиены. Кроме того, продавец может обманывать о сроках использования косметики и о том, когда была вскрыта упаковка.

Профессор предупредил, что в герметично запакованной косметике могут содержатся микроорганизмы. Во вскрытых продуктах микробов становится в несколько раз больше даже при самом бережном отношении. Вирусы попадают в косметику с поверхностей, где они лежали, а также от кожи человека, который ей пользовался.

Гильденскиольд добавил, что при использовании просроченной косметики риски заражения возрастают. Это связано с тем, что консерванты больше не могут предотвращать инфекционные загрязнения, когда срок годности истекает. Профессор уточнил, что патогены могут вызвать такие заболевания, как блефарит, конъюнктивит, герпес и фурункулез.

Думайте сами, стоит ли небольшая финансовая выгода такого риска. И не придется ли вам потом потратить больше на свое лечение, — заключил эксперт.

Дерматолог Александр Чижов ранее предупредил, что лечение акне с помощью спиртовых растворов салициловой кислоты и травяных настоек может значительно ухудшить состояние кожи. По его словам, спирт приводит к образованию на ней трещинок, в которые может попасть инфекция.