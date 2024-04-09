Профессор обратил внимание на отсутствие в России внутриутробных хирургов Профессор Иванов: внутриутробных хирургов в России нужно готовить отдельно

В России нет внутриутробных хирургов, рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что необходимо выводить эту специальность в отдельную категорию и обучать таких врачей по особой программе. По его словам, сейчас в операциях участвуют несколько врачей разных специальностей. Из-за этого могут возникнуть юридические вопросы, кто из них несет ответственность за здоровье плода.

Сейчас такой специальности, как «внутриутробный хирург», нет в медицинской номенклатуре. <...> Об этом можно и стоит думать. Ведь сейчас в операции участвуют врачи разных специальностей: хирург, акушер, врач лучевой диагностики. И возникают юридические моменты, кто в этом случае из них отвечает за здоровье плода, — пояснил профессор.

При этом само направление внутриутробной медицины в России развивается уже несколько лет. Сейчас такие операции проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, уточнил Иванов. Операции проводят врачи, которые долгое время обучались в области хирургии, акушерства и ультразвуковой диагностики.

Ученые Университета штата Мичиган ранее создали человеческие мини-сердца. Это позволит исследовать внутриутробное развитие сердца человека и врожденные пороки органа. Также искусственное сердце поможет оценить влияние лечебных препаратов, назначаемых беременным, на человеческий эмбрион.